【專訪】跳出舒適圈追夢 何雁詩勇字行頭：有危就有機 (22:20)

現年27歲的何雁詩，曾是高爾夫球運動員，10歲加入港隊，並在很多比賽中代表香港出戰。直至2009年，當時16歲的她參加第一屆《超級巨聲》，從此展開演藝生涯。入行後，她歌、視兩棲發展，事業順利；不過，去年約滿星夢娛樂後，她決定跳出comfort zone（舒適圈），趁年輕追尋自己夢想，以獨立歌手身分、推出度身訂做的新歌《致有夢想的人》，並藉歌詞唱出心聲「有夢想的人，拒絕不可能！」

不知不覺，何雁詩至今已在圈中打滾11年，為了實現多年夢想，毅然決定不再在大樹下遮蔭；她承認聽到不少負面聲音，期間亦有遇到難題。「舊公司是令我好安心的地方，唱什麼歌都有人聽，始終有大台支撐。但現在這一刻我好驚沒人理，因為是好大投資，由發行、簽約、傾版權都是自己做。為預算製作成本要跟人講價，之前從未試過，word、excel都唔識用，開始慢慢學，才發覺自己原來可以做得到」。雖然現在事事親力親為，卻享受過程。勇字行頭的何雁詩，覺得有危就有機，故今次用了6位數字私己錢製作第一首歌，期望在樂壇淡市及新冠肺炎疫情影響下博一博……她還透露了另一個心願，便是想在紅館舉行演唱會……

何雁詩的目標是能夠出3首歌，她已預備與未婚夫鄭俊弘多拍生活短片，上載社交網宣傳，卻無意轉型做YouTuber或KOL，但不抗拒演戲拍劇幫補生計。「我不介意拍劇，幫到首歌或收入一定會做，但演戲不是我夢想，始終想專注做音樂」。她自言頗喜歡拍古裝和清裝，因為跟平時的自己生活完全不同。

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（即時娛樂）