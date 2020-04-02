【唔做花瓶】蔡思韵最欣賞張曼玉 想成為百變女演員 (18:58)

蔡思韵入行短短3年，早前憑電影《幻愛》於「第26屆香港電影評論學會」獲得「最佳女演員」，亦憑同一電影入圍角逐「第39屆香港電影金像獎」最佳女主角，有機會成為雙料影后。​蔡思韵近日接受ViuTV​《金像女情》節目主持何嘉麗訪問，她直認自己​很幸運，並回想當年孤身去台灣藝術大學進修，得到媽媽支持及贈言，「媽媽對於我要去台灣是有擔心的，但見我認真想去學便支持我，叮囑我要認真做一個藝術家，不要做個花瓶。（很介意被指是花瓶？）我不覺得自己好靚，靚是好主觀，每個人有其獨特，我可能是有自己個性，希望大家見到我的努力」。

提到2017年與陳奕迅（Eason）演出ViuTV電視劇《短暫的婚姻》而備受關注，蔡思韵說：「好幸運，演員努力之外，都要有機遇和運氣，我感恩有機會和Eason合作，但畢竟當年22歲要去演太太、媽媽，對我是很遙遠的事，所以我投放餵養貓咪的感情，養寵物與主人就好似媽媽和小朋友的相處。」談到最欣賞的女藝人，蔡思韵表示：「張曼玉，我好鍾意《甜蜜蜜》，演出多面化，喜劇、慘情、純情、少女、高貴、又傻又癲都得，我希望自己可以成為百變女演員。」

（即時娛樂）