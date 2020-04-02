【美國疫情大爆發】吳辰君帶仔女急返台灣 獲好友接濟 (18:47)

現年41歲的吳辰君，於2012年嫁內地官二代廖懷南，婚後育有5歲女兒Mia和9個月大兒子Luxley。吳辰君在facebook貼相並撰長文，她表示本來計劃今年農曆新年在美國加州行半個月，他們一家於1月20日抵達，但1月23日開始爆發疫情，考慮到有老人家又有小朋友，所以要在當地避疫一段時間，延到昨天才從美國飛回台灣。

吳辰君說：「二月底訂好了三月底回程的機票，越（愈）接近飛行前，其實自己和遠方的家人們也還是擔心的，已經是兩個寶貝的媽咪的我，臨行前一直故作鎮定，其實自己一人飛到不擔心，SARS期間我也是那麼渡（度）過了，但是只要想到嬰兒不會配合戴口罩，難免擔心冠狀病毒傳染的問題，還好經過15個鐘頭的飛行，我們已經平安抵達，下機也直奔回家開始隔離，居家隔離到不是太辛苦，也就是專心陪孩子和安排居家活動，我們五歲姊姊也特別貼心總是會幫忙，或者最愛自己聽著故事做手工、畫畫等。」

她續說：「清晨六點到達機場，回到家一刻也沒有坐下，收拾環境，準備早、午餐，因為疫情衛生考量，飛機上只有乾糧和水果，一路邊飛邊餵奶的我，肚子真的好餓啊，終於回到家可以鬆口氣，好好飽餐一頓，中午做了美味冬瓜蛤蜊排骨湯，搭配蔬菜、台灣靖（鯖）魚和糙米飯，健康又美味，感謝我親愛的好友放了涼麵、肉粽（糉）和3合一貢丸湯在門口給我們當早餐，超級美味。台灣總是這麼有人情味，太感動了。」

（即時娛樂）