【疫境自娛】劉在錫演唱會 AKB周年紀念騷 網上有得睇 (21:51)

劉在錫與AKB48分別在網上開騷。（網上圖片）

為了對抗新型冠狀病毒肺炎，各地政府都呼籲市民乖乖留在家中自我隔離。雖然足不出戶，一樣不愁寂寞，在網上找到免費娛樂。最近不少藝人在網上開騷，跟粉絲互動，包括韓國綜藝節目《Running Man》主持劉在錫首次網上開騷，男團Super Junior亦透過網上開生日派對等。相關資訊將會不斷更新，密切留意。

劉在錫線上演唱會

日期：4月4日（六）

時間：12:00

網址：bit.ly/2XIm2dk

藝人：劉在錫

字幕：未有提供

節目內容：劉在錫會以綜合節目《玩什麼好呢》化身「劉三絲」角色舉行演唱會

銀赫@Super Junior生日會

日期：4月4日（六）

時間：17:00

網址：https://www.youtube.com/user/SUPERJUNIOR

藝人：銀赫@Super Junior

字幕：未有提供

節目內容：銀赫慶祝34歲生日，當天與網民一起度過，並會回答粉絲提問。

AKB48周年演唱會

日期：4月3日（五）

時間：14:00-16:00

網址：https://gyao.yahoo.co.jp/special/livechannel/

藝人：小栗有以及AKB48部分成員

字幕：未有提供

節目內容：為慶祝AKB48旗下Team 8成立6周年紀念演出。

（即時娛樂）