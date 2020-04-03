【親人離世】華姐冠軍余思霆撰長文悼阿公：你不再痛了.... (12:59)

2017年華姐冠軍余思霆有家人離世，她在社交網上載一對年老夫妻的背影照片，相中人是思霆的阿公和阿嬤，思霆表示年邁阿公撒手塵寰，她在社交網撰長文悼念至親：「因為疫情我回台灣必須居家檢疫14天，也就是你走前的14天，我要謝謝這14天，讓我陪伴你人生的最後一段路，在這14天裡（裏）我看到你坐也不是 躺也不是 更別說站了，我知道你辛苦了，我能做的也就只有靜靜的在你身邊 完成你所說的所有事。」

「那天晚上晚飯後看著你呼吸越（愈）來越（愈）吃力，就立刻通知大家回來，等我們十幾個子孫們都趕回花蓮回後，我們全部圍著躺在床（牀）上努力呼吸等到最後一個孫子回來的你，大家陪著你走完最後一程，當你嚥下最後一口氣時，大家忍不住了淚水喊著你，但我在旁知道，你不再痛了。」

「從你走的那刻起我沒掉過眼淚，也許是因為我知道你有曾經多痛，也許是我還不相信你已經走了，我幾天負責晚上守靈，在門口守靈的我知道一進到客廳，你一樣像是睡覺的躺在那，無病痛且安詳的睡著，總覺得你還在，直到昨天在做功德時，看到靈堂的告別兩個字，才默默的流下兩滴眼淚，意識到你要走了。」

「今天你的告別式，當我看著阿嬤，你結婚60年的妻子，帶著我們一眾子孫跟你說再見時，我再也忍不住我的淚水，看著阿嬤的背影，我好心疼﹑好不捨。這是不用守靈的第一天，守了十幾天靈的我已習慣了，天亮了才能去睡覺，現在我正在努力的等著天亮，努力的接受這一切，我想也許我需要一點時間。」

「阿公你放心的走吧！不要有任何牽掛，阿嬤有我們！我們會努力生活，阿公謝謝你 你辛苦了，寶貝很愛你！真的很愛你！」

（即時娛樂）