【成功爭取唱非劇集歌】吳若希感觸落淚：有時都幾灰...... (16:12)

向來多唱劇集歌的吳若希（Jinny），終於有首非劇集歌，新歌歌名叫《這位蠢才》，由於疫情肆虐，Jinny選擇跟商台DJ透過視像受訪及宣傳新歌，Jinny說：「這首歌好感動，我想不到第二個詞語代替，我感動了數天，自己好期待，一聽首歌時，已知道一定要派此歌，我想話有時都幾灰，做歌手這麼多年，大家覺得我可能是藝人多於歌手，大家見得我多數是在公司或綜藝節目，聽我唱歌亦是因為劇集，而不是見到我個人，有些人忘記我歌手身分，其實我想告訴大家，我唱歌的，我好想唱不同類型歌，這個機會我爭取好多年，終於讓我爭取到，我好珍惜今次機會，我不知道下次再可以派非劇集歌是幾時。」

說到此處，Jinny一時感觸哽咽，並用紙巾拭淚，她說：「是感動的，因為我昨天第一天派歌，收到好多朋友信息，他們跟我講，說我唱歌好聽，又講最近兩年甚少聽我唱歌，因為好多時一些劇集歌曲，他們都預期到，我想告訴大家，我識唱歌，我有努力過及付出過，因為我真的不知道何時可以再有另外一首這樣的歌，好珍惜今次這首歌。」期間Jinny自爆被走入房的老公取笑她在哭。

（即時娛樂）