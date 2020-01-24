【聲音再現903】細So講今年大計︰寫15首歌1個電影劇本 (21:50)

效力商台20年的DJ蘇耀宗（細So）今日突然被電台終止合約，即日生效，連跟聽眾道別的機會也沒有。

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不過，DJ急急子今晚主持903節目《集雜志》，播放預先找同事錄下的聲音片段中，就出現了細So的聲音。細So在節目中透露他的2020年目標︰「來到4月了﹗已過了3個月，究竟過得如何？我的大計是寫15首歌和1個電影劇本。」

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「有時未必一開始就可以做得好好，可能臨尾追番都未定。我已寫4、5首歌，都是完整的歌，但未真正錄Demo，也未賣到給別人。我算是寫了，只是未發行。我記得我的大計是要將歌曲發行，希望年尾時可追得番﹗不要那麼快說到年尾，希望年中時可以追得番﹗至於電影劇本，我已有大綱，只欠落筆寫。我會追回進度﹗我仍然未放棄﹗」

「雖然這3個月裏，香港及這個世界發生了很多事，令大家覺得很多事要停下來，什麼也做不到，但世界如何混亂，寫歌、寫劇本仍然可做。我沒有放棄過，也沒有不去做，過去3個月一直在做。」

「雖然我同時在忙其他事，但沒有放棄，希望能在之後的時間追得番。那15首歌，我本來說12首的，不記得誰叫寫多些，我就說︰『好吧﹗寫15首﹗』哈﹗那個人好似是我自己﹗既然應承了自己，就要繼續試，繼續做。」

「不過，疫情未過之前，即使有幾多夢想、幻想、事情也好，最努力應該做的就是一齊抗疫，一齊Stay Safe﹗這比較重要，身體健康重要點﹗」

（即時娛樂）