【新冠肺炎】演出業陷超級寒冬 3大訴求盼獲政府援助 (22:34)

新冠肺炎疫情嚴峻， 不少演唱會先後取消或延期，嚴重打擊香港演出業 。 演出業協會今日與特首林鄭月娥會面，表達演出業界受疫情影響面對超級寒冬期，需政府提供援助。會上得到特首林鄭月娥正面回應，表示會研究考慮。

演出業協會提出了 3 項訴求，包括：

1. 將演出業納入防疫抗疫基金：提供演出業界支援基金，向演出業界提供彈性資助演出及稅務優惠，特別是受疫情影響，而無法舉行的演出項目，提供現金支援。

2. 寬減票務分紅：演唱會主辦商現時需向康文署繳付 20% 的票務收入作為分紅，建議調低票務分紅比例，為期 3 年，以減輕業界運作成本，讓演出業走出難關，盡快復甦。

3. 與民政事務局及康樂及文化事務署成立專責小組，就以下措施，商討復甦行業發展的安排，包括：把全數退回按金的期限延長至年底、優先提供重演檔期予因場館停開而取消的演出、免除所有門票相關手續費，及調整銷售門票比例，以紓緩行業資金壓力，表演項目可以盡快恢復籌謀，減輕市民消費負擔，並讓演出業與贊助商互相扶持，刺激銷售氣氛。

演出業協會發言人表示︰「我們感謝行政長官接見並聆聽業界苦况。新冠肺炎肆虐全球，所有大型活動被迫取消，演唱會無法進行。根據我們的統計，過去 10 個月至今已經有數百場次演唱會取消或押後舉行，行業正面對存活危機，因此呼籲政府必須立即採取行動支援演出業。」