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【為醫護鼓掌】馬浚偉曾華倩 曹永廉楊明網上齊齊響應 (13:37)

文章日期：2020年04月04日

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，前線醫護人員最為辛勞，有網民發起昨晚一齊為醫護、為香港鼓掌打氣，當中藝人馬浚偉、曾華倩、曹永廉、楊明、莊思明及陳自瑤等分別響應，希望大家一齊同心抗疫，疫境中自強。

（即時娛樂）

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