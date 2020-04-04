【為醫護鼓掌】馬浚偉曾華倩 曹永廉楊明網上齊齊響應 (13:37)

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文章日期：2020年04月04日
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馬浚偉、曾華倩、曹永廉、楊明、莊思明及陳自瑤昨晚在網上響應為醫護鼓掌活動。（網上截圖／明報製圖）
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新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，前線醫護人員最為辛勞，有網民發起昨晚一齊為醫護、為香港鼓掌打氣，當中藝人馬浚偉、曾華倩、曹永廉、楊明、莊思明及陳自瑤等分別響應，希望大家一齊同心抗疫，疫境中自強。
（即時娛樂）
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