【隔離結束】崔碧珈剪監察手帶 炮製愛心炒蛋慰勞母親 (14:45)

崔碧珈（Anita）昨日隔離14天期滿出關，經過一晚休息後，她今日在社交平台分享回家後心情：「Good afternoon Hong Kong！Finally I am home after the quarantine life at the hotel。祝大家週（周）六快樂，琴（噚）日終於完成14日家居強制隔離，暫時身體係健康，好開心終於可以返屋企了。呢段日子有勞酒店同事每日為我量度體溫，非常貼心，上上落落幫我傳遞東西，再加上，一路上網同你哋傾吓計（偈），

令我覺得呢兩個禮拜唔難過，有互相支持，互愛嘅感覺，另外亦辛苦媽咪每日都要送飯餸過嚟比（畀）我。今日瞓醒到我煮嘢食了，因為媽咪係素食者，所以決定整又好食又容易嘅餸，就係『愛心炒蛋』哈哈。雖然我依家返咗屋企，手帶已經剪斷了，但不必要嘅出外都係會盡量避免，呢段時間留在家中係為己為人、自律嘅行為，所以嚟緊嘅日子可能都會多係（喺）屋企自我訓練，同大家互動下，互相勉勵，呢個時候好講大家嘅意志，同埋要團結起來，同心協力，一齊抗疫！ #遇到任何事 #最重要保持正面態度 #其實我唔係好識煮嘢食㗎」

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（即時娛樂）