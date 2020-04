【隔離結束】崔碧珈剪監察手帶 炮製愛心炒蛋慰勞母親 (14:45)

崔碧珈(Anita)昨日隔離14天期滿出關,經過一晚休息後,她今日在社交平台分享回家後心情:「Good afternoon Hong Kong!Finally I am home after the quarantine life at the hotel。祝大家週(周)六快樂,琴(噚)日終於完成14日家居強制隔離,暫時身體係健康,好開心終於可以返屋企了。呢段日子有勞酒店同事每日為我量度體溫,非常貼心,上上落落幫我傳遞東西,再加上,一路上網同你哋傾吓計(偈),

令我覺得呢兩個禮拜唔難過,有互相支持,互愛嘅感覺,另外亦辛苦媽咪每日都要送飯餸過嚟比(畀)我。今日瞓醒到我煮嘢食了,因為媽咪係素食者,所以決定整又好食又容易嘅餸,就係『愛心炒蛋』哈哈。雖然我依家返咗屋企,手帶已經剪斷了,但不必要嘅出外都係會盡量避免,呢段時間留在家中係為己為人、自律嘅行為,所以嚟緊嘅日子可能都會多係(喺)屋企自我訓練,同大家互動下,互相勉勵,呢個時候好講大家嘅意志,同埋要團結起來,同心協力,一齊抗疫! #遇到任何事 #最重要保持正面態度 #其實我唔係好識煮嘢食㗎」

