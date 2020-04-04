【英國返港】梁芷珊家居隔離首日miss call：依家好驚驚… (15:33)

才女梁芷珊日前到英國照顧在當地求學的17歲女兒，並不時在網上分享生活情況。梁芷珊原來昨晚從英國返港，回家後亦有講述坐飛機、回港接受檢疫及拎取家居隔離手帶等情況，自爆曾2次錯過接聽檢疫電話，「4/3，update各位幾個消息：我從倫敦回來了，BA航班上只有約30位乘客，每人相隔6行座位，BA飛香港直航，將於4月5日起暫停。在香港機場的檢疫和戴手帶流程，順利迅速。第5代家居隔離手帶，嘩。。。我今日miss咗兩個calls，打返（番）去無人接聽，而（依）家好驚驚。另外，畀啲嘢大家估。條家居隔離手帶/手機上面寫咗4個中文大字，英文是StayHomeSafe，大家估下（吓）中文係咩，貼士：如果你估係「家」「居」「隔」「離」，只有1個字中，中字唔中位。如果你未見過條手帶，而又估得中StayHomeSafe的中文版，我話你叻！」

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梁芷珊今日再次發文表示：「楊天命話，我條隔離手帶，大到好似神奇女俠隻手鈪咁，又形容得幾貼切！戴住呢條嘢，內心好忐忑，（1）好un手，舊嘢唔知向上定下好，（2）黐住皮膚好辛苦，仲出汗，（3）昨日兩次miss calls，今日又唔知幾時打嚟，成日check住ringer有無on。同埋，居安，我慣咗只係思危，究竟邊個諗㗎？居。安。抗。疫？」

（即時娛樂）