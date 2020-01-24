【12子齊心投疫】籲樂迷留守家中 MIRROR獻Sing撐醫護 (16:19)

新冠肺炎肆虐全球，各國紛紛呼籲民眾留守家中，鼓勵留家工作、避免飯敘，這亦是幫助守護前線醫護的最好方法。MIRROR 12子為響應呼籲，昨晚於網上發放合唱歌《The Best Is Yet To Come》，為守護前線醫護獻sing。

自疫情爆發後，MIRROR不少工作因疫情而取消，連原本4月推出的合唱歌，最後亦要延後推出，12子大多數時間留守家中。而他們了解到前線醫護人員面對前所未有壓力，所以自發在不同地方，以手提電話錄唱了at17舊作《The Best Is Yet To Come》，然後再剪輯成為MV，並於社交網站內發布，呼籲樂迷與他們一樣，多留守在家中，以行動守護前線醫護。

過去MIRROR成員經常會翻唱別人作品，但今次卻是12人首度攜手，縱使疫情令眾人分開拍攝，但由籌備到製作完成，只用了短短不足24小時，這份兄弟齊心做事的幹勁，也令MV別具意義。今次揀選了翻唱《The Best Is Yet To Come》，全因歌曲歌詞很能代表現在每個人的心情之餘，富有正能量的字句也有治癒心靈的療效。

在MV中，隊長Lokman及其他成員包括姜濤、Ian、Anson Lo及AK亦發表了感想，說：「由於最近疫情關係，如果大家沒特別的話，盡量留在家中，不要外出，同時亦想多謝醫護人員付出，你們冒住大風險，就係為了保護我們。Stay home for our community and stay home for everyone，希望這個疫情快好轉，最後祝大家身體健康，為醫護人員加油！」

（即時娛樂）