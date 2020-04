【12子齊心投疫】籲樂迷留守家中 MIRROR獻Sing撐醫護 (16:19)

新冠肺炎肆虐全球,各國紛紛呼籲民眾留守家中,鼓勵留家工作、避免飯敘,這亦是幫助守護前線醫護的最好方法。MIRROR 12子為響應呼籲,昨晚於網上發放合唱歌《The Best Is Yet To Come》,為守護前線醫護獻sing。

自疫情爆發後,MIRROR不少工作因疫情而取消,連原本4月推出的合唱歌,最後亦要延後推出,12子大多數時間留守家中。而他們了解到前線醫護人員面對前所未有壓力,所以自發在不同地方,以手提電話錄唱了at17舊作《The Best Is Yet To Come》,然後再剪輯成為MV,並於社交網站內發布,呼籲樂迷與他們一樣,多留守在家中,以行動守護前線醫護。

過去MIRROR成員經常會翻唱別人作品,但今次卻是12人首度攜手,縱使疫情令眾人分開拍攝,但由籌備到製作完成,只用了短短不足24小時,這份兄弟齊心做事的幹勁,也令MV別具意義。今次揀選了翻唱《The Best Is Yet To Come》,全因歌曲歌詞很能代表現在每個人的心情之餘,富有正能量的字句也有治癒心靈的療效。

在MV中,隊長Lokman及其他成員包括姜濤、Ian、Anson Lo及AK亦發表了感想,說:「由於最近疫情關係,如果大家沒特別的話,盡量留在家中,不要外出,同時亦想多謝醫護人員付出,你們冒住大風險,就係為了保護我們。Stay home for our community and stay home for everyone,希望這個疫情快好轉,最後祝大家身體健康,為醫護人員加油!」

