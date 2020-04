靚媽陳凱琳(Grace)早前創立自家品牌,為了自己的心血結晶,Grace要多花時間和心思去研究,難免會忽略照顧家庭,Grace在ig留言表示感到有些內疚。她說:「在整個過程當中,我的家人和丈夫都沒有怪責我,反而得到他們的理解和支持,還幫助我去照顧家裏日常的大小事情,令我完全安心地去準備我第一次的品牌活動!

有句經典名句說得好:『愛就是另一個人的快樂比你自己的還重要。』“Love is when the other person's happiness is more important than your own.”(H. Jackson Brown,Jr.) 多謝我的家人令我完全感受到這份愛!」

(即時娛樂)