【唔係花姐契仔】陳卓賢做好自己 視姜濤拍檔非對手 (22:31)

【專訪】外表斯文的陳卓賢（Ian），原來入行前是一名排球猛將，他是前香港男子排球隊代表及甲一球隊南華成員，直至2018年，他為了專注參賽ViuTV的大型選秀節目《全民造星》，同年5月代表南華出戰香港男子排球甲一聯賽第二場比賽後，正式退役。而經過《造星》一輪激鬥，Ian不敵姜濤，屈居亞軍，其後加入衍生組合MIRROR，隊員由節目其中12位參賽者組成，正式出道。

在MIRROR 12位隊員中，Ian與姜濤去年率先推出自己的處男派台歌，但Ian卻是最快獲公司安排舉行個人售票演唱會，因而被指是經理人花姐（黃慧君）的契仔。Ian早前接受《明報》訪問，他強調自己絕非花姐契仔，對方亦沒有偏心，對每個隊員都同樣愛惜。

談到其第3首個人新歌《正式開始》，遠赴日本拍攝MV，Ian澄清自己只是乘搭廉航，而這首歌亦是所有單飛出歌成員的MV中，製作成本最低的。他稱很理解其他成員的粉絲對偶像著緊，但不會影響MIRROR隊員間的友誼。「有時見到其他粉絲不是事實的留言都很想覆，條氣好唔順、好想平反，但想清楚解釋也沒用，唯有做好自己。我也不介意被拿來與姜濤比較，外界當我們是競爭對手，我們則視對方為拍檔，大家走的路線及方向亦不同」。

是次MV以女友視角作主題拍攝，Ian自詡現實中是貼心男友，以往女友講過喜歡什麼，他都會記住，並會突然為對方送上驚喜……

欲知專訪內容，請留意明天（4月6日）明報娛樂版。

（即時娛樂）