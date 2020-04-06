許芷熒自卑無全人奶餵BB 一家三口慶祝「馮寶寶」雙滿月 (19:02)

「新手媽媽」許芷熒（前名許亦妮）今年2月誕下女兒「馮寶寶」，她不時在網上分享湊BB的感受，這次她透露曾為自己不是餵全人奶而感自卑，不過現在看到馮寶寶健康成長，不再有自責和自卑感覺，更開心大談日前（4月2日）是囡囡雙滿月，一家三口舉行小型慶祝派對，又獲鄰居窩心送來生日蛋糕。

許芷熒留言：「曾經因為不是餵全人奶而感到自卑的我，看見馮寶寶現在11磅，每餐飲150ml，有時候10分鐘就飲哂（晒），好少嘔奶~ 我好開心，好欣慰！奶粉BB都可以好健康！成長得好好！每天抱她都越（愈）來越（愈）有手軟的感覺。我不再覺得自責和自卑！我不再不敢告訴別人我是奶粉媽媽。很多媽媽看見我上一個post都私訊我，告訴我她們很有同感，也告訴我她們的親身經歷，也是從前感覺很自責自己不是母乳媽媽，也是因為各種的原因自己不是餵母乳而被身邊人說一些難聽說話。。被質問，被指責（摘），懷疑。。。我想告訴大家，每個母親都有自己的選擇，也會想給最好的東西自己的子女。沒有任何人可以質疑每位媽媽的母愛。同時我亦很Respect所有的母乳媽媽，我聽過很多媽媽分享過她們的辛酸過程。每位媽媽都令我很敬佩同值得我去學習。4月2號是馮寶寶61天大，是她的雙滿月。。。雖然不能出外慶祝但是我們一家三口也有來個小型的慶祝。。。鄰居還送上生日蛋糕，能夠有那麼好的鄰居，一家人健健康康，整整齊齊已經是很幸運，很幸福！馮寶寶趕上到尾班車做豬年寶寶。所以特意為她打扮成豬仔慶祝雙滿月。」

（即時娛樂）