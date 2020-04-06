【反擊網民】拒分享小朋友生活點滴 陳嘉寶：是她的隱私 (21:40)

已為人母的陳嘉寶（Anjaylia），昨晚在instagram的限時動態，跟網民進行問答環節互動，Anjaylia分享在疫境下如何度過，又或者網民提出一些自身問題，她逐一解答，不過，期間有網民問Anjaylia：「點解好似唔見你要湊小朋友咁？你其他reply都話係喺屋企睇書etc.None is about湊小朋友。」

這個問題似是觸動Anjaylia神經，她打了大篇長文回應該網民：「請問有沒有看到我寫照顧家人？我好像有寫呀。別人問的話大多是想參考有甚（什）麼可以做，也不是每個人都有小孩，我就沒有這麼特別寫這個了，反正是日常事務的事……

我知道有很多人會喜歡上網分享自己小孩的事，就好像很多人喜歡分享自己每天吃了甚（什）麼…但我不分享我吃了飯、喝了水不代表我沒吃沒喝呀

其實…我也已經說過了，小朋友的事我是真的不會分享：1.那是她的隱私，我沒權在她還沒能力的時間幫她決定要不要讓人看；2.想要育兒資訊的我真不是專家，不敢亂作分享。

再者，如果要盡責任的話我不用說出來也會做。相反，我三不五時拍拍照片放出來，再講幾句甚（什）麼也不代表我很好、很盡責、拿滿分…我做了甚（什）麼、付出了幾多，她知道、我心裏知道、家人知道就好了。

這年頭做女人好難，不提先生是不顧家；不提父母是外嫁女；不提小孩是不負責任；不提工作是靠人養；不提事業就是埋沒在家庭裏沒有自我…我不是說我自己，是大家都辛苦了。」

（即時娛樂）