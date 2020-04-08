被質疑真空跑步 林芊妤性感相反擊︰本小姐愛就大方的露 (15:15)

林芊妤（Coffee）不時在家裏跟兒子翟德彥（伯伯）一起做運動。她昨天在Instagram上載跟伯伯在家跑步的片段，留言︰「呢段時間，好彩有佢日日喺屋企陪我癲，同樣地呢段時間，好彩有我日日喺屋企陪佢放電⚡️。」不過，在片段中身穿白色上衣、灰色短褲的她被網民質疑真空上陣，又指她「本身鍾意露」，惹來網友激烈討論。不少網民都力撐Coffee，認為Coffee與囝囝一齊做運動的片段溫馨沒問題，Coffee亦強調她有穿內衣，沒有真空上陣。

事隔一日，Coffee在Instagram上載性感照，留言︰「本小姐，愛露就大大方方的露出來，又不是什麼羞恥的事😁。女性就應該對自己引以為傲，用不著（着）偷偷摸摸的露，對吧😉？另外今天Day9是訓練臀部，特意拍了這照片做封面，放心都有穿內衣😘。做了媽又如何，本來沒打算要發這照片在Ig，但被激發了🌝。」

「對於昨晚的影片，有些朋友擔心我是否走光。謝謝你們的關心😘，我把影片重複看了很多次，然後我再問問老公，他也認為影片沒有問題。我說還是把影片刪除免得惹來話柄，他問我為何將別人想法放自己身上。而的確在這個世界上，別期望他人想法都跟自己一樣，但也沒必要因別人的看法而退縮，因為根本沒有對與錯，所以說啊他就是我背後強勁的後盾，難怪我會嫁給你😌。」

（即時娛樂）