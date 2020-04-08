無綫疫情下停辦港姐 麥明詩建議明年放寬佳麗年齡上限 (16:21)

無綫（TVB）鑑於目前新冠肺炎疫情嚴峻，決定停辨今年的香港小姐競選，而早前宣布延期的《2020國際中華小姐競選》亦同樣暫停一年。

2015年港姐冠軍麥明詩接受《明報》訪問，贊同停辦港姐一年這個決定。她說︰「非常之應該，因為沒有事比健康重要！」麥明詩提議TVB明年復辦時，應將年齡上限放寬一年，好讓原本今年打算趕尾班車、在超齡前參選的女生能參加。

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2013年香港小姐冠軍陳凱琳則認為可惜，她說︰「我也參選過，知道每個有選美夢的女生，事前花了一段時間準備，但現在要等多一年。不過，從正面角度看，現在有多一年時間去裝備自己才參選。公司每個決定都是因應大家的安全，確保大家安全為首要，所以這個決定是對的。」

2016年港姐冠軍馮盈盈說︰「這是無可厚非，現時全香港，甚至全世界的共同目標是齊心抗疫，公司也不例外。」2018年港姐冠軍及2019年華姐冠軍的陳曉華則表示︰「尊重公司決定，相隔一年，我會更期待下一年港姐選舉。現在疫情嚴重，大家盡可能留在家，齊心抗疫，捱過這段時間。（你可能冧莊做兩年華姐冠軍？）繼續做好自己現有的工作，好好感受這兩年學到的事。」

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無綫高層兼港姐統籌經理余詠珊回覆《明報》時，指港姐受疫情影響停辦一年。她說︰「即使是初賽，我們安排佳麗見面時，幾十人聚在一起，已有很多人流，入圍佳麗一定要戴口罩，也不可出去做太多宣傳活動。整個競選過程中，有很多應該要做的事也做不到，倒不如停一屆。雖然我們也有損失，要向贊助商交代，但為了安全，不知道疫情會有何變化，不知道對參選佳麗的安全及健康有何影響，所以還是決定要停辦一屆。」

（即時娛樂）