【馬來西亞封關】未能返港谷新劇 楊秀惠嘆可惜又無奈 (12:38)

無綫新劇《十八年後的終極告白》快將播映，今日該劇演員包括譚俊彥和黃智雯等，亦會出席劇集宣傳活動，不過劇中飾演「謝家倩」一角的楊秀惠，由於身處馬來西亞，當地上月中已實施封關，並禁止出國措施，故身為國民的秀惠亦有責任留家減少外出，以免造成對醫護人員的負擔，故秀惠未能返港為新劇宣傳，她也感到可惜和無奈，她在社交網拍片，並留言說：「每天看著各地疫情新聞，有感而發，人生真的如天氣，看似可預料，但往往又出乎意料。

好似花了很多心機去演出的劇集《十八年後的終極告白》，想也沒想過自己會無法出席宣傳活動；身在馬來西亞的我，這裏上月中已經實施封關禁止出國，身為國民亦有責任留在家中減少對醫護人員的負擔（馬來西亞加油！）

當知道落實在這個時候播出劇集，心裏當然是非常無奈，相信每個演員，作為劇中一分子，也會好想為宣傳出一分力，但現時無法回港已成定局...確實可惜！既然事事也無法預料，唯有隨遇而安，順其自然，我不但跟大家一樣，會注意衛生，同心抗疫，還會在疫境嘅平行時空下﹑4月20號留在家中晚晚煲《十八年後的終極告白》喔！」

（即時娛樂）