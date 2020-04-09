許靖韻鼻頭有痣險破財 林奕匡大爆出道辛酸史 (14:33)

左起：李靖筠﹑林奕匡和許靖韻在節目內分享失意往事，為的是鼓勵觀眾面對失意時，要保持積極。（大會提供）

許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）的音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，第六集請來音樂才子林奕匡（Phil）擔任嘉賓，主題是「心靈雞湯之夜」。

Angela指Phil給人溫暖感覺，Gladys亦認同，隨後3人不斷研究大家五官，原來各人的鼻子都有段故，例如：Phil指自己個鼻「花了」，所以很多人以為他的鼻弄髒；Angela鼻頭上以前有顆痣，但現時已脱掉，Gladys聞言立即神婆上身：「嗰粒癦破財㗎！一定要脱！」令Phil嘖嘖稱奇，但Angela就自爆：「但我依家都係無錢！」眾人爆笑。

3人以自彈自唱的方式表演，談到表演壓力時，Angela指直到現時，要自彈自唱仍然緊張，她以為Phil練習自彈自唱很輕鬆，Phil立即否認，又謂自己花很多時間練習，又指自己其實是來到香港，才開始學習鋼琴，更一年考到五級成績，稱得上「音樂才子」！另外，Phil分享自己星路，當年於加拿大的華人新秀大賽勝出，隻身來到香港發展，卻因當時的公司變動而失去機會，幸好自己沒有放棄，最後成功出道。

3人分享失意往事，為的是鼓勵觀眾面對失意時保持積極，同時希望透過歌聲，唱出《小伙子》、《那些你很冒險的夢》、《麻煩你》等歌曲，撫慰大家心靈。

（即時娛樂）