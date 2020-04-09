【剖白「隱退」之謎】盧巧音一曲走紅遇眼疾 飽受壓力 (14:43)

由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》，請來歌手盧巧音（Candy）擔任嘉賓，分享了她當年憑《好心分手》榮登K歌天后的心路歷程，Candy還自爆曾因頑疾而萌生退意。

《好心分手》在2002年推出後大受歡迎，不但橫掃當年各大獎項，時至今日，《好》仍是卡拉OK點唱率最高的歌曲之一，Candy坦言歌曲爆紅是她始料不及：「我很意外，我想他們（公司）也很意外。那一刻有很多事情加在一起，想到盧巧音就是她最近分手了，剛好有這首歌，不如播多一點；而且歌曲得到很多女性的共鳴，道出女人分手時的傷痛，周遭氣氛加上找了Mark（雷頌德）作曲，就將這首歌推到我預料不到的位置。」

《好》讓盧巧音嘗到爆紅滋味，也讓她得到情緒病和肉體上的疼痛：「這首歌拿了廿幾個獎，我記得我大部分的獎，上台都要人扶，因為我的眼睛看不見東西，學名叫做Tolosa-Hunt Syndrome，我的眼珠動不了、走路時無法對焦，遇上頒獎典禮都需要歌手朋友拖上台。」她也因為天賦的獨立個性，備受壓力困擾：「那時候有很多娛樂新聞圍著自己，每天出門都有狗仔隊，一出門就架好攝錄機，壓力很大，招架不了。」

縱使一夜成名為Candy帶來各種好與壞，如今她卻笑言，哪怕可以重來，仍想重新遇上：「因為這首歌好聽我才會唱，如果你強行丟一個旋律給我，我覺得不行，錄來都無謂；而且聽說這首歌之前是給天王的，天王之後就經常想，為什麼這首歌不給我？」有指傳聞中的天王是黎天王（黎明），盧巧音卻笑謂：「當然很想聽黎明唱《好心分手》，但如果找一首歌和他交換，我想我會唱他的《夏日傾情》。」

此外，盧巧音也在節目上剖白「隱退」之謎：「那次去廣州做演唱會，為什麼演唱會不可以以音樂為主？而要加上我和老公的事？八卦的東西我可以說，但稍後一點可以嗎？我記得自己是有感而發，在台上說我不是很想做了，其實是發脾氣。後來有些記者朋友問，你在台上說不做了，我說那一刻我想不做，但不代表我真的要放棄。」

（即時娛樂）