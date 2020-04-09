【點名讚賞王菀之】毛舜筠女性尊嚴被觸碰 裝巨胸感委屈 (16:34)

毛舜筠（毛姐）日前接受由何嘉麗主持的ViuTV節目《金像女情》訪問，貴為金像獎影后的毛姐，談及多年來的演藝事業；雖然毛姐演技毋庸置疑，亦有多年演喜劇經驗，不過女演員要做到喜劇效果時，也觸及了她的女性尊嚴。對於不愉快經歷，毛姐最記得當年拍攝電影《情聖》其中一幕，她說：「要我裝40F，首先塞100個胸圍，我唔介意，因為講我妒忌葉子楣，但要我仆倒喺書枱，胸前插晒筆，但筆係會亂嘅，亂咗之後就好多人行埋來，喺我呢個位（胸前）郁吓，我就覺好委屈！好似畀人上下其手侵犯，而且大家眼光都注視我呢度（胸），好唔舒服！」毛姐坦言因為抑壓情緒，當時回家後就爆喊一場。

毛姐於2006年憑《早熟》獲得香港電影金像獎最佳女配角，到前年憑《黃金花》贏影后，她說：「等咗好多年，係唔忿氣，同我一齊出來嘅都攞咗，仲未到我！但演員係好被動，有好劇本都要有好班底，更要個好對手，所以當接拍《黃金花》時，知道做我阿仔嘅角色係好緊要，就高度推薦凌文龍。」毛姐從影多年， 一直重視演員要守時，並要熟讀劇本，她說：「但依家有啲演員嘅新一套諗法，唔需要睇劇本，但呢一套對我個人來說係唔得嘅。」談到現今影壇她看好哪位喜劇演員？毛姐即時想起王菀之，大讚對方有節奏惑，好聰明兼好特別的女仔。」

（即時娛樂）