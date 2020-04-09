【機燈梳化服點算？】僅戲院業獲補助 黃百鳴：政府想法不明不白 (17:21)

黃百鳴盼政府能跟業界溝通，才幫到更多有需要的人。（資料圖片）

新冠肺炎疫情重創各行各業，娛樂圈亦大受衝擊，當中戲院要繼續停業至本月23日；政府宣布會為戲院提供一筆過津貼，以銀幕計算每幅10萬元，每一條院線上限津貼300萬元。

黃百鳴打理的Cinema City，就政府對戲院資助作出回應：「有總比無好。」不過，黃百鳴質疑為什麼要用銀幕做資助計算單位，他說：「一個銀幕少至十幾個位，多至幾百個位都有；還有戲院大細、地區租金平貴，只是以銀幕數量計，為什麼是10萬一塊？其他大院線，戲院多銀幕多，為什麼又要有資助上限？政府的想法不明不白，是不是應該要跟業界開會溝通，才可以真正了解需要？」

談到1375億元抗疫補助，整個電影界只有戲院業獲2000萬元補助，但其他電影工作者，包括「機燈梳化服」，他們大部分屬部頭簽約，沒有公司亦無強積金，現在很多人沒工作，9000元資助又未能申請，政府為電影工作者有什麼實質的幫助？他續說：「政府要想得仔細些、做快些，多跟業界溝通，才照顧到更多有需要的人。」黃百鳴表示Cinema City至今沒有裁員或減人工。

至於百老匯院線共有78個銀幕，百老匯院線方面回應：「幫到少少，好過冇。」

（即時娛樂）