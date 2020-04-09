【黃澤鋒全家支持】游飈盡綿力抗疫 為醫院專線小巴消毒 (17:33)

游飈10年前致力從商，與他的「綠葉王」好友黃文標共同拍檔，經過多年努力，事業發展尚算順利。新冠肺炎疫情肆虐全球，各行業都面對困難，他希望可以藉自己經營生意，為社會出一分力。

游飈跟大埔鄉事委員會林奕權主席商議，經雙方研究，為「大埔火車站至那打素醫院」之專線小巴全車，噴上「水觸媒」抗菌消毒，好友黃澤鋒一家三口亦出席支持。

游飈說：「這兩個月疫情嚴重，醫院成為高危地方，我知道的士為求減低被感染機會，就避免在醫院等客，不過醫護和醫院的工作人員，仍要往來醫院，覆診的人亦有不少，所以專線小巴成為重要交通工具，亦成為首選要幫手目標，自己也只是略盡綿力，為抗疫出一分心。」談到黃澤鋒全家支持，游飈聞言感激，他知道老友因緊張B女「小黃妃」健康，所以為小巴消毒之餘，也為「小黃妃」BB車消毒。

黃澤鋒說自己跟游飈相識30多年，從訓練班開始，在藝進同學會亦有合作，年前他開始學投資，都是獲游飈指點，眼見游飈做生意上了軌道，他替對方高興。黃澤鋒表示疫情肆虐，他感恩還有香港開電視節目，不致完全停工，雖然部分工作受影響，如教游水停了2個月，幸好有些微積蓄應付生活，這2個月尚可捱得住。

（即時娛樂）