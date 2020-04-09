【疫境自娛】男高音Andrea Bocelli復活節獻唱網上直播 (18:20)

Andrea Bocelli復活節將在米蘭的教堂演出，雖然沒有現場觀衆，但會透過網上直播，全球樂迷都可欣賞得到。（網上圖片）

復活節臨近，但新冠肺炎疫情嚴峻，教堂彌撒無可避免改視像形式，據悉在美國休斯敦一家教堂，會邀請歌手透過視像遙距演出，Hip Hop歌手Kanye West、樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）已答允獻唱。

另外，意大利失明男高音Andrea Bocelli聯同管風琴演奏家 Emanuele Vianelli，周日會在因疫情而暫時關閉的米蘭主教座堂進行特別演出，希望用音樂傳遞愛與療癒為全球打氣；Andrea Bocelli的演出於香港時間4月13日凌晨1時開始，有興趣可到他的YouTube頻道收看。

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（即時娛樂）