【相隔9個月更新ig】楊千嬅感性撰長文：有一天我也會歸零… (19:03)

楊千嬅去年7月初自爆instagram帳戶被盜用後，千嬅整整9個月沒有更新ig，而她和老公及囝囝早前由澳洲返港後，需要進行14天家居強制檢疫，連日來千嬅化身多功能老婆兼「救世煮」，為家人炮製美味佳餚，丁子高亦在ig不時更新老婆下廚短片。

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今午5時許，已有9個月沒有更新ig的千嬅，終於再度更新，她一口氣貼了9張相，全部都是她炮製的美食，不過就設有留言數量上限。千嬅表示本以為14天的隔離，會失去了14天有用時間，結果是得到人生更需要的養分：「一切看來失去比得到多，其實我已得到預期中所需要的。水瓶座，一如既往的感性。如所有媽媽一樣，這段期間陪伴孩子網上學習，試做著自己喜歡而過往少機會做的大廚生活，烹飪是一個進修耐性的活動，很治癒，這種DIY的生活，也讓自己回憶無限。

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這陣子閒著，看到大家上載了很多關於楊千嬅的分享，有活動點滴，剪報，生活片段...看著那些照片和留言，回望著自己的過去，成長的足跡（迹），你們眼中的我有漂亮的，醜陋的，開心的，傷心的，興奮的，失望的，痛心的，憤怒的，掛念的，離開的，無論好與壞的，這些都是一種愛，心中滿滿的感動，人生倒數到現在，很感恩，不管經歷什麼，都是一種成長，你們的陪伴與支持，賦予我的人生，從來都在心裡（裏），惦記著，讓我沒有留白。

人生從零開始，有一天我也會歸零，活著是很感恩很幸福，得到與失去都是一晃眼的事情，未來不管怎樣，也要活好自己，珍惜身邊當下，勇敢面對自己，倒數的人生，就是最大活著的推動力，願我們能一起好好的過。」

（即時娛樂）