患有罕見腺樣囊性癌的李明蔚(Sarena),在疫情下減少外出,亦改遲了半個月才返醫院覆診。她說︰「現在服用的標靶藥,有令我血色素及血小板下降的副作用,後來減少服用分量才不用再輸血,但就出現氣喘、呼吸不順的狀況,走路時也不夠氣。我也有脫髮,但不算太多。血指數會在停藥後上升。」

疫情下要減少外出,李明蔚坦言對她的影響不大。她非常感謝醫護人員的抗疫工作,特別手持寫上「Health care professionals stay at work for us. We stay home for them」的字牌,呼籲大家為家人、親友及社區留在家中。

抗癌8年,李明蔚感恩一直得到很多支持,令她有動力與病魔搏鬥,縱使不容易也絕不放棄。她說︰「一年一年看着自己變化,每天學習忍耐!堅持去面對自己的人生,接受自己的路,放下抱怨,但不放棄!感恩,上天給我時間去珍惜,盼望着那天的來臨!感恩,有很多支持給我動力!」

(即時娛樂)