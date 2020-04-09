許冠傑周日個唱設特備環節 望全球華人同Sing唱出希望 (22:58)

許冠傑希望全球華人於星期日當天，可以各自在身處的地方，與他隔空合唱3首歌。（資料圖片 / 明報製圖）

許冠傑（阿Sam）本周日（4月12日）下午5時在網上舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》。

演唱會製作總監蕭潮順表示，兩星期前跟阿Sam大仔許懷欣通電話，懷欣指阿Sam希望為社會出分力，遂一口答應鄭丹瑞辦網上演唱會的提議。他重申是次演唱會不是一個籌款活動，捐出25萬元只是阿Sam給一班共事多年演唱會手足的心意，希望其他歌手能效法去幫更多人。

阿Sam當日將在尖沙嘴演出這次網上演唱會，演唱會創作總監鄭丹瑞呼籲歌迷切勿到場。據知，當日現場會嚴格管制出入，只讓工作人員進出，嚴禁任何公眾人士入場。市民可於各大新聞媒體、網上及流動平台欣賞阿Sam的表演。

當日阿Sam將唱出12首歌，期間特設「唱出希望」環節。蕭潮順透露當阿Sam唱到最後3首歌《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》、《同舟共濟》時，希望大家可以各自在身處的地方跟着阿Sam唱，真正做到全球華人大合唱。

提到阿Sam本於7月舉行紅館演唱會，蕭潮順說︰「是，已交了兩次訂金，現在泡湯了，錢也未能取回，希望政府會有新政策扶持我們。」鄭丹瑞同意說︰「對，不想的，沒理由這樣取了我的（訂金）。」

（即時娛樂）