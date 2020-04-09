【自爆瘀事】冇發現豬紅攝牙罅照拍節目 傅嘉莉：好灰… (22:51)

傅嘉莉樣靚身材好，是不少人心目中的女神，但這位女神認真大懵，吃午餐時不小心把豬紅攝在門牙罅，不知情的她便照樣拍攝節目；傅嘉莉事後在社交網自爆瘀事，還表示要考大家眼力，有否發現豬紅在什麼地方！傅嘉莉留言：「今日番（返）公司拍《姊妹淘》 有一個小插曲 話說食完lunch，就第一次去下（吓）公司裏面嘅circleK拍下（吓）短片買吓零食玩吓，之後入廠再繼續拍。而（依）家拍完休息緊，攞返條片出嚟睇，一睇就睇到，點解我啲牙肉咁深色嘅，跟住我就攞快（塊）鏡望吓自己啲牙，原來晏晝食嗰碗車仔麵啲豬紅留咗喺門牙嘅牙罅度，我嘅心從30樓跳咗落嚟！天啊！我拍咗成集而（依）家先知，咁肯定出街嘅時候好核突啦，點解我成日都咁大頭蝦…我可唔可以女仔啲，上鏡前望下（吓）塊鏡先呢…唉…我個心而（依）家只有兩個字…好灰 希望134集出街嘅時候，大家體諒我，見到牙罅啲豬紅，唔好笑得咁大聲…有冇人明白我而（依）家嘅感受…？

#考下（吓）大家眼力 #搵吓啲豬紅喺邊 #有啲時候唔想咁高清 #食完野（嘢）真係要照下（吓）排（棚）牙 #我要培養多啲食完野（嘢）照鏡嘅習慣 #我又唔怕羞（醜）同大家分享 #姊妹淘真性情估唔到咁快就表露無遺 #第134集姊妹淘見到我千祈唔好笑得咁大聲」

（即時娛樂）