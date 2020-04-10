【疫境自娛】Apple TV+ 復活節親子節目免費任睇 (16:42)

一連幾天復活節假期開始，由於新冠肺炎疫情仍然嚴峻，呼籲市民盡量留在家中。若看厭了本地電視台節目，大可上網尋找娛樂。影視串流平台Apple TV+，明早開始免費提供一系列親子電影、電視劇及兒童節目，陪你度過復活節。節目可於iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定的Samsung和LG智能電視，以及Amazon Fire TV及Roku裝置上的Apple TV app收看。

日期：4月11日

時間：05:00起

網址：tv.apple.com/hk或Apple TV應用程式

劇集：《追逐美國夢》（Little America）

劇集：《靈異女僕》（Servant）

劇集：《太空驕子》（For All Mankind）

劇集：《狄金森的詩生活》（Dickinson）

紀錄片：《大象女王》（The Elephant Queen）

兒童節目：《史諾比上太空》（Snoopy in Space）、《歡樂小幫手》（Helpsters）、《幽靈寫手》（Ghostwriter）

（即時娛樂）