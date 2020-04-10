郭富城CD封套摸到爛 蔡卓妍後悔未好好保存偶像舊唱片 (16:33)

蔡卓妍在Ig分享一堆偶像郭富城的舊唱片，還有她終於完成的畫作。（蔡卓妍Instagram圖片 / 明報製圖）

蔡卓妍（Sa）早前從大馬返港完成14天強制家居檢疫後，繼續留在家裏避炎。沒工作休息的日子，阿Sa就在家裏整理舊物品，翻出大堆陳年舊唱片，拍照擺上網跟粉絲分享，當中最多的當然是其偶像郭富城（Aaron）的CD，另外還有黎明的專輯，鄭秀文的舊唱片也不少。

見照片裏的郭富城CD封套舊得有點破，她說︰「究竟要有幾鍾意聽？先至會聽到啲碟變咗咁？？🤷🏻‍♀️😢😢 我嘅珍藏，仲有好多㗎其實。Aaron嘅碟差唔多有齊晒 ✌🏻，寶藏💕。」阿Sa透露小時候一定要有10次默書100分，Sa媽才肯買一張唱片給她。她後來就自己儲幾個月零用錢買唱片。

她續說︰「一定係超級無敵鍾意聽，聽咗幾萬次以上，本歌詞本睇完又睇，睇完又睇，隻碟先至會變成咁 😭😭。有啲後悔，點解唔好好保存😞。有冇人可以俾（畀）返（番）啲歌詞本我😣。隻黎明CD其實有簽名㗎，寫住給卓妍🤣，好想搵返（番）呀 😩😩😩😩。」

除了整理舊物，阿Sa又繪畫。她在Instagram分享完成的畫作，非常漂亮，連吳彥祖都讚好。阿Sa說︰「廿年冇認真畫過畫，仲要第一次acrylic，好有挑戰性😌。不過，一路畫一路錯，經過無數次嘅修改，同埋不停上網睇教學先至完成✅。介紹返（番），呢個係之前去希臘Mykonos住嗰間洒店房窗門望出去嘅沙灘（當然我有加加減減啦 因為技術有限😅）。好懷念可以去旅行嘅日子⋯😞😞，真係好希望疫情可以盡快過去，大家嘅生活可以重回正軌🙏🏻。」

（即時娛樂）