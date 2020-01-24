【疫境自娛】BTS演唱會網上有得睇 EXO直播粉絲見面會 (17:16)

EXO與BTS為照顧全球粉絲，將在網上開騷。（網上圖片）

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，市民留在家中避疫，打開手機就可以有免費娛樂。韓國人氣男團防彈少年團（BTS）將會一連兩日於YouTube免費播放他們歷來的演唱會。男團EXO隊長Suho會直播粉絲見面會；女團Apink為配合推出新專輯，亦會在網上開騷。

BTS演唱會

日期：4月18、19日

時間：11:00起

網址：https://www.youtube.com/user/BANGTANTV

內容：自2014年起BTS舉行的韓國演唱會，包括去年在首爾舉行的世界巡迴演唱會《Love Yourself》。

Suho粉絲見面會

日期：4月12日

時間：15:00

網址：https://www.vlive.tv/video/184751

內容：EXO隊長Suho為配合新專輯《Self-Portrait》宣傳，將直播網上粉絲見面會，演出並與粉絲玩遊戲。

Apink音樂會

日期：4月13日

時間：19:00

網址：https://www.vlive.tv/video/184764

內容：女團Apink配合新專輯《Look》推出，會舉行直播音樂會，首度獻唱新歌及大談製作新碟感受。

（即時娛樂）