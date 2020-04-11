【共同抗疫】鄭秀文落區派口罩：我們繼續用愛守望彼此 (11:40)

鄭秀文（Sammi）在疫境出一分力，親自落區派口罩，跟大家一同抗疫，在片段中見到她親自將口罩送給長者及街坊，又上樓逐戶去派，並幫手運送物資，真的出心又出力。Sammi在社交平台發長文分享感受：「有吃，能飽肚。有衣，能暖身。有健康，能活著（着）。有愛，能接收與給予。還有，天父暖暖的愛。我還求什麼？但願能繼續為社區盡點力。今天再走入社區，看到基層朋友們的各式艱難。世界上正有大量的人失業的失業，吃不飽的吃不飽（想起那些老人家僅僅為了一個填肚的飯盒撲來撲去）沒口罩的沒口罩，想起那些住在劏房和板間房的朋友們，只能在斗室百般忍耐著疫情。細想，我們能夠在安在家中有空間做運動，都成了一種祝福。很多人其實生活在「缺乏」當中。這疫情似乎令我們喪失了很多娛樂享樂，也許也是一次精神靈魂的喚醒。世界行到這一步，憂慮和未知數充斥世界，我們到底如何自處以及想成為一個怎樣的人???很多人正為生計而苦苦發愁，每天戴上口罩就像已經穿上了盔甲，仍得在外奔波勞碌為生計苦拼苦撐，全世界的醫護也為拯救和照顧生命而冒險站在最危險的前缐奮力付出.....多謝醫護們。多謝你們。今天mi能夠再走進社區儘（盡）點力，是非常充實和有意義的一天 #我的牛仔裇衫不是爛了一個洞而是款式 請勿誤會我勞動到衣服都穿窿 #多謝劉先生甘比慈善基金的口罩 #謝謝醫護們為我們站在最前缐奮力 #所有市民們都辛苦了大家一起繼續緊守防疫」

Sammi之後再出post補充：「曾到過的每一個村和樓房，當中有很多基層朋友們和獨居老人的故事深深觸動我。甚至，有種難過。生活，真的非常艱難和逼人。看到很多景象，都使我不願活得離地。走近他們，才能真實知道他們的景況。疫情的盡頭在哪（那）我們並不知道，但我們可以繼續用愛守望彼此。 #疫情期一起努力 #疫境中有愛 #愛帶來的力量」

（即時娛樂）