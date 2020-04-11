【新手爸】伍家謙藉星座窺探仔女性格 陳偉成為兒子洗頭 (15:57)

髮型師出身的陳偉成，相信為兒子洗頭對他來說是輕而易舉吧﹗（陳偉成Instagram圖片 / 明報製圖）

無綫前體育主播伍家謙昨天升呢做老竇，太太Betty為他誕下龍鳳胎。初為人父的他竟然學人研究星座，希望知道一對白羊座仔女的性格。他說︰「原來有咗小朋友之後，諗嘢方式真係會唔同咗。我竟然上網去搵白羊座咩性格🤣。」

同樣是新手爸爸的陳偉成，兒子「小陳生」於上月尾出世，至今已15日大。陳偉成在社交網上載為囝囝洗頭的片段，本身是髮型師的他幫兒子洗頭時非常熟手。陳偉成說︰「本身小陳生復活節先出世👶🏻，但今日已經十五日啦🎉，開始變化好大，最初全身無力，好似條毛毛蟲咁，我連抱都不敢🤪，現在手、腳、頸都開始有力。」

「好多人都想不到我會幫他沖涼，其實（同）好耐以前幫客人洗頭個感覺好似，沖涼就雞手鴨腳🤪，不過呢一個過程好享受，好似一份工作由低做起咁。當你做到的時候，成功感會令到你好開心，苦中一點甜😘👶🏻。」

「好多人都問我哋點解唔請工人和陪月？工人姐姐宜（依）家呢個疫情送一個俾（畀）你都唔緊要😒，陪月姐姐都唔知接觸過什麼人🤪，我都係想要長腿姐姐多啲😍。」

「好在我哋兩個媽咪都幫手。最後多得政府林鄭👍👍👍，俾（畀）我咁多假期，所有舖頭唔俾（畀）我開，咁先有咁多時間照顧小陳生👶🏻。不過我想講呢個過程，雖然🍼每三個鐘頭起一次身有啲辛苦，但係你睇住仔仔（囝囝）每日嘅變化好開心，好enjoy 👶🏻👶🏻。奶爸唔易做，媽媽更辛苦😘😘。」

（即時娛樂）