歐錦棠拍《打天下》兼三職 文頌嫻承諾出山 拒變「膠面」 (19:08)

【專訪】歐錦棠於ViuTV新劇《打天下》中首次擔任電視劇監製，又身兼動作指導及男主角，並邀得老拍檔文頌嫻出山合作。歐錦棠指電視劇監製相比舞台劇監製是一個很不同的世界，令人好大壓力，「以往做演員真的很幸福，今次做監製要睇緊整盤數和製作流程，對我而言最難是處理人際關係，演員度期是很辛苦和很難搞的，加上親自做編審，劇本一直要改，整個題材全是自己多年來構思，唯有盡力去做。」

文頌嫻笑指歐錦棠經常美化她，開工收工讚到飛起，弄得她自以為好犀利，「相隔多年沒有拍劇，今次角色不算難度高，不過他確實對我幫助很大，真的好好，第一場戲刻意安排和我拍，不禁問他為何現在變得這麼細心，以前他不是這樣的，雖然都是好人，但經常整蠱我，現在會關心我，成熟了不少。」她透露多年來不斷有人找她復出，當中包括港台劇及網絡電影，但始終覺得未準備好而推卻，「再出來拍劇勇氣要好大，不是擔心自己的戲，最重要是擔心自己個樣，有很多顧慮，因為久休復出一定成為焦點，會有很多人特別留意我，十幾年後再出來當然是希望以最好狀態見人，任何一樣都要讓觀眾見到最好，但我表明不打『膠面』，歐錦棠就話千萬不要打，我打他就不用我。我覺得今次表現合格，很期待套劇播出，最想看看自己講對白時，皺紋多了幾多條。」

欲知專訪詳情，請留意明天（4月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）