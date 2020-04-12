兒歌天后變身經理人 唐韋琪捧16歲張若希做創作歌手 (21:04)

【專訪】唐韋琪（Vikki）於1991年獲賞識，簽約寶麗金而加入樂壇，後來她憑卡通片《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》，唱出知名度；其後，她加入電視台主持兒童節目，也奠定其「兒歌天后」的基礎。主持多年兒童節目後，她離開電視台，但工作依然跟小朋友有關，便是開設兒童才藝訓練學校。唐韋琪除了對小朋友有愛心，亦是愛狗之人，其愛徒兼旗下藝人、16歲的張若希也受到她影響，同樣愛唱歌愛小狗，兩師徒更不時結伴放狗。

新冠肺炎肆虐全球，娛樂事業受重創，唐韋琪卻安排愛徒張若希於疫境下出道闖樂壇。她稱：「簽若希因她有自己作品，記得當初見到她那種自信，真的好得意，可能她太直接，成個男仔咁，但她又不是不聽話，都是人夾人緣。」唐韋琪說自己首次當經理人沒壓力，只是見到樂壇有些萎縮，張若希又想做一個創作歌手，故希望愛徒能用自己的作品帶給聽眾正面信息。至於歌手出身的唐韋琪，她坦言在音樂路上有夢未圓……

張若希則承認被師父唐韋琪改變了很多，「由不喜歡狗到喜歡，唱歌興趣亦大增，更改變了我的待人處事態度，當初上堂時我其實很冇禮貌，經常自己讚自己」。談到16歲入行，她說得到家人、同學及老師支持，亦不怕影響學業，唱歌反而有助讀書減壓，最重要時間安排得好。雖然張若希年紀輕輕，原來她有一個紅館夢……

欲知專訪內容，請留意明天（4月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）