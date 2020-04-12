何韻詩網上開騷逾4萬人捧場︰非常樂意為大家唱下去 (15:47)

何韻詩昨晚在社交平台開Live Show，兩小時唱足17首歌，高峰時吸引4萬網民捧場。演出期間，她說︰「我沒做歌手好耐，紅館騷遙遙無期，我其實已申請了很多次，我不會被這個政府或疫情阻止到，將會舉行更多類似的演出！」提到情況仍然嚴峻的疫情，阿詩強調她不是悲觀，但相信半年內難以恢復正常。

阿詩事後在社交網分享與團隊的合照，留言︰「其實只係前幾日心血來潮，又喺公司見到Hobing，問佢有無興趣開live，佢話『好啊』，就係咁，促成咗今晚呢個五湖四海義氣仔女之夜。老實講，本身諗住求其開個live仔，無諗過咁多人嚟睇，最高峰時間超過四萬人，仲多過紅館，痴（黐）線！然後好多人，係好～～～～多朋友send message嚟，話好掛住呢個我，其實我何嘗唔係呢。」

「多謝世界各地每一位今晚入嚟聽歌嘅朋友，衷心感激你地（哋）將呢兩小時留俾（畀）我。係我陪你地（哋），定你地（哋）陪我，其實都已經好難分清楚。呢段時間，大家都過得唔容易，如果我嘅歌聲可以為大家帶來一點點安慰，我非常樂意繼續為大家唱下去。唱歌係我嘅天職，我其實，真係最鍾意都係唱歌。幾壞幾難嘅時候都好，谷底照開張😘。p.s. 好似真係做咗場show咁，好攰好爽。」

（即時娛樂）