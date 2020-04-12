【告別單身】丫頭32歲生日泄蜜 預告準備做人妻 (16:26)

昨日（4月11日）剛度過32歲生日的前黑Girl（前稱黑澀會美眉）成員丫頭（詹子晴），這亦是她單身的最後一個生日。丫頭在社交網分享男友、台灣警政署前署長王卓鈞的兒子王惟立（William）跟她慶生的照片，她留言「今年應該是單身的最後一個生日，應該吧哈哈哈哈哈哈 本來都想好要辦什麼樣的生日派對跟大家一起玩了，結果遇到全球性的疫情，這時候還是取消大型聚會比較安心，保護我愛的朋友們 還是很感謝很多朋友電話來訊（信）息來的祝福 也謝謝這幾天請我吃生日餐的好朋友們，覺得幸福，不論生不生日都要快樂，不管願望會不會實現都要身體健康 4/11我的晴人節很快樂 也祝跟我同天的黃喬歆、阿MAN生日快樂唷」，預告準備做人妻。

據丫頭經理人表示，丫頭與交往多年的男友William確實有結婚計劃，本來預計2020年結婚，但因新冠肺炎疫情，所以只能先延後。

丫頭與William感情穩定，之前她曾透露有天與男友吃飯後，突然興起到戶政事務所登記結婚，沒想到開車到那兒時，發現排隊人潮實在太多，所以乾脆另擇吉日。而兩人感情有如偶像劇，又分又合，丫頭與William拍拖4年，2016年分手，2018年復合；丫頭從朋友那裏得知兩人分手近2年，男友一直在等她，所以決定給彼此幸福的機會。

（即時娛樂）