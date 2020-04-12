以歌贈「通利」手足 許冠傑承諾疫情後開騷搞萬人大合唱 (18:42)

歌神許冠傑（阿Sam）今日在網上舉行免費演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》 ，阿Sam大部分時間均以歌會友，唱出《這一曲送給你》、《獅子山下》、《學生哥》、《心裡日記》等多首經典金曲，又跟大仔許懷欣合唱《半斤八両》及英文歌《Just A Little》。

相關新聞︰【網上演唱會】許冠傑官方網頁直播 15分鐘逾10萬觀眾

其間，阿Sam唱出當年跟張國榮合唱的《沉默是金》，之後又唱出一曲《珍惜》。他說要將《珍惜》這首歌送給與他並肩作戰了30多年的通利琴行演唱會部門的手足，還有支持了他多年的全球樂迷。尾聲時，阿Sam唱出《鐵塔凌雲》、《同舟共濟 》、《浪子心聲》等歌曲，與全球歌迷隔空大合唱。他又額外唱出一曲《滄海一聲笑》。

Sam本來於7月舉行紅館演唱會，計劃受疫情影響而取消。他坦言今天只唱一小時實在不夠喉︰「我答應大家，只要紅館重開，我就叫我的製作團隊安排，希望很快就可以跟大家在紅館來次萬人大合唱。」

相關新聞：【網上演唱會】歌神許冠傑狀態十足現身 許懷欣有份演出

相關新聞：【網上演唱會】歌神許冠傑勉勵港人：同舟共濟 開開心心

相關新聞︰【許冠傑網上演唱會】林鄭月娥fb呼籲捧場 網民反應兩極

（即時娛樂）