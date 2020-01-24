【官方平台255萬人收看】許冠傑完騷感受︰乜咁快唱完 (19:35)

雖然許冠傑多次透過主辦呼籲歌迷勿到場，依然有約30粉絲到場聽他的歌聲。（網上片段截圖 / 鍾偉茵攝 / 明報製圖）

歌神許冠傑（阿Sam）今日在尖沙嘴海港城舉行網上免費演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，雖然主辦單位多次呼籲歌迷切勿到現場，但仍有大約30名歌迷聚集在天台停車場欣賞阿Sam的歌聲。阿Sam完騷後即從秘道離開，未有跟現場歌迷碰面。

大會表示許冠傑Facebook、「健康‧旦」Facebook及「健康‧旦」YouTube頻道的總觀看人數為2,550,000。演唱會製作總監蕭潮順表示，剛發現網民要付款才能在「健康‧旦」的YouTube頻道留言及留下emoji，「健康‧旦」會將收到的款項全數捐予通利琴行演唱會部門的前員工。

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蕭潮順表示阿Sam完騷後對他說︰「乜咁快唱完？唔係好夠喉喎。」被問到可有說話想跟歌迷講時，阿Sam只說︰「笑罵由人。」隨即回家跟4個孫仔玩。蕭潮順最後多謝曾給予幫忙，令他們能在短時間內舉行這次網上演唱會的所有人。

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（即時娛樂）