【林鄭呼籲捧場惹網民爭議】鄭丹瑞代阿Sam解釋開騷初衷 (20:07)

歌神許冠傑（阿Sam）今日下午5時在網上舉行免費演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為香港人打氣。特首林鄭月娥也在其facebook出post，並上載年前跟阿Sam的大合照，呼籲大家安坐家中欣賞阿Sam的網上演唱會；她又指近年阿Sam在紅館開騷，自己都獲邀出席。想不到林鄭這個fb post，惹來不少網民以為阿Sam是站在政府一方，聲稱要罷看此網上演唱會。

為釋除網民疑慮，阿Sam演唱會創作總監鄭丹瑞於開騷前拍攝片段放上網澄清，他說：「時間愈近嘅時候，演唱會嘅反應，我喺網上面見愈嚟愈墟冚，而且有好多爭議性睇法，既然有咁多爭議性睇法，我係時候喺呢度代表許冠傑再一次講一講，佢做呢個online concert嘅初衷。《2020許冠傑同舟共濟Online concert》有3個初衷：第一個就係支持前通利琴行演唱會部門嗰班手足；二就係為所有抗疫嘅香港人打氣；三就係唱畀全球，係咪許冠傑歌迷都好，我哋一齊唱許冠傑嘅歌，聽許冠傑嘅歌。就係呢3個初衷，其他人有咩睇法，對唔住我控制唔到，我會繼續做好我哋自己呢個concert。」

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（即時娛樂）