【歌神網上開騷】許冠傑孫仔睇直播 梁詠琪︰多謝契爺 (22:38)

許冠傑開網上演唱會，細仔許懷谷的一對年幼仔女，還有梁詠琪等圈中人也留在家中捧場。（Instagram圖片及片段截圖 / 明報製圖）

歌神許冠傑（阿Sam）今日舉行網上免費演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，單是幾個官方平台已吸引255萬人收看直播，阿Sam細仔許懷谷的一對年幼子女，以及梁詠琪、廖碧兒、鍾鎮濤與太太范姜、麥長青等圈中人也有收看。

許懷谷在社交網上載大仔Tyler及只有幾個月大的妹妹Leah在看直播的照片，見Tyler看得非常留心。懷谷留言︰「謝謝大家的正面回應，最重要的是爸爸在沒有觀眾的情況下表現很棒。他很高興為大家唱歌。這是Tyler唯一一次看電視，看爺爺做他的事。」

梁詠琪和愛女Sofia齊齊坐在電腦前看直播，她說︰「一家人一齊支持契爺Sam！多謝你！💪🏻💪🏻💪🏻準備大合唱！多謝Sam！誰能代替你地位！多謝契爺Sam為我們獻唱多首經典廣東歌，為大家打氣！幾艱難的環境都會過去，一齊同舟共濟！共度（渡）時艱！💪🏻💪🏻💪🏻」

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（即時娛樂）