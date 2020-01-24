【多過4人聚集？】開會偷閒捧阿Sam場 林鄭fb專頁：屬履行政府功能 (22:52)

特首林鄭月娥今日在其facebook出post，並上載年前跟許冠傑（阿Sam）的大合照，呼籲大家安坐家中欣賞阿Sam的網上演唱會；她又指近年阿Sam在紅館開騷，自己都獲邀出席。想不到林鄭這個fb post，惹來不少網民以為阿Sam是站在政府一方，聲稱要罷看此網上演唱會。阿Sam演唱會創作總監鄭丹瑞為釋除網民疑慮，於開騷前拍攝片段放上網澄清，並代阿Sam解釋開騷的3個初衷。

之後，林鄭再於fb上載一張跟相關司局長及多位公務員同事開會，但忙裏偷閒齊齊欣賞阿Sam演唱會的照片。她留言：「今天雖然是復活節星期日，但我和相關司局長及多位公務員同事整天下午都在開會，檢視疫情發展及商討第二輪『防疫抗疫基金』的具體安排。我們都忙裡（裏）偷閒，透過視像欣賞阿Sam網上演唱《同舟共濟》。多謝阿Sam在疫情中為港人注入正能量！我們今天開會因為屬履行政府功能，所以在禁止群組聚集（即多過四人聚集）規例下獲豁免，但我們都有採取預防措施，包括保持人與人之間的距離，大家亦全程佩戴口罩。」

相關新聞：【林鄭呼籲捧場惹網民爭議】鄭丹瑞代阿Sam解釋開騷初衷

相關新聞：【許冠傑網上演唱會】林鄭月娥fb呼籲捧場 網民反應兩極

（即時娛樂）