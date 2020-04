新型冠狀病毒肺炎疫情持續嚴峻,不少人分享昔日舊照,以此慰藉未能外出玩樂的心情。余香凝今日在社交平台分享一張吊帶小背心照片騷性感,美好身材盡現。好友談善言留言大讚「索到咁」,歐錦棠則說:「擺明搶fo喎⋯⋯」相當搞笑。

余香凝簡單留言:「U are the apple of my eye #throwback #sunnyday」

(即時娛樂)