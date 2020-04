next

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球,市民留守家中抗疫,因此掀起不少challenge的玩意。「宅男女神」簡淑兒今次接受了「Handstand T-Shirt Challenge」,見她穿上白色吊帶小背心,輕易做出倒立動作,並慢慢將地上的T-Shirt穿上,完成後一面自信舉起勝利手勢,她還相約好友陳婉衡(Alycia)下次可以一齊鍛煉。其實,陳婉衡已早過簡淑兒幾小時,在網上完成挑戰。

簡淑兒留言:「Can we have a bff workout challenge next time~ @_alyciac (陳婉衡) #HandstandTshirtchallenge #Whattodoathome #Tryitandtagme #HappyEaster」

(即時娛樂)