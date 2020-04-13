【係咪踩過界？】王浩信張振朗快閃拍外景 遭保安驅趕 (18:43)

新冠肺炎疫情嚴峻，政府禁止多於4人在公眾地方聚集，《明報》於本月初曾向無綫查詢「限聚令」會否影響劇集外景拍攝，無綫對外事務科回覆：「節目之外景拍攝屬於在工作地點工作而進行，獲有關規例豁免，故外景拍攝暫不受影響。」不過，近日有指政府向業界發出指引，4人以上的外景拍攝需獲「不反對通知書」，以及必須確保相關政府機構得悉及同意有關安排，才可以拍攝；對此，無綫企業傳訊部今日回覆《明報》時表示：「我們已致函『創意香港』提出查詢和要求釐清有關法律依據。」

近月王浩信、蔡思貝、張振朗和張曦雯（Kelly）等忙於拍攝新劇《踩過界II》，日前齊齊於中環拍外景。當日下午3時許，浩信、振朗、思貝、簡淑兒和Kelly等，在中環舊立法會外快閃拍劇，「盲俠」浩信身穿大律師戲服，與眾人拍攝打完官司後離開的場口，拍攝期間曾遭保安驅趕，他們要爭取時間拍攝，拍了約半小時左右，浩信立即換回便服及戴口罩轉場再拍攝；其後，蔡思貝亦在現場快閃補戲，她只拍了一個鏡頭便跟工作人員急閃。

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（即時娛樂）