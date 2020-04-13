【助人自助】蘇玉華潘燦良張志偉出資搞讀戲劇場 幫舞台劇同業 (23:31)

由蘇玉華、潘燦良及張志偉發起的戲劇實踐計劃「PROJECT ROUNDABOUT」，原本為期3年，早前完成的舞台劇《親親麗南》是他們最後的一個計劃，可是鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，各行各業大受打撃，當中舞台劇亦是重災區之一，不少劇團演出要取消或延期，PROJECT ROUNDABOUT決定再走下去，推出一個助人自助計劃，認為應該為心愛的行業出一分力，若果要發展戲劇，首要保住人才，保住他們的生活，他們才能創作。

PROJECT ROUNDABOUT在社交平台發出公開信，講出他們即將進行的計劃，內容大致為：「我們希望用最簡單的方法，用最少的資源，去製造一些機會，讓同業們可以在戲劇路上繼續探索，同時得到一些實際的經濟援助。我們決定，在不久的將來，在香港藝術中心，舉行一連四場的，讀戲劇場。這個讀戲劇場名為《不日上演》。上演日期未定。待香港疫情穏定，劇院可以再次安全入座，我們便馬上公演。四個原著劇本為：莊梅岩《教授》、龍文康《過戶陰陽眼》、鄭國偉《好日子》、郭永康《真實的謊言》。希望你會熱烈參與這個計劃，有你的支持是我們最大的動力。你購買的每一張門票將為我們重啓戲劇之路，帶來莫大的意義。我們希望戲劇不要停。我們希望為同業帶來一點力量。我們希望觀眾再次進入劇院。我們希望開拓網絡，建立觀眾安坐家中也可同步欣賞劇場（Theatre at Home）的可能性。PROJECT ROUNDABOUT會捐出一筆資金，全力支付整個製作的費用，並會在一開始籌備便即時發放酬金，以暫解同業燃眉之急。所有票房和直播收入亦會全數用作支援業界。不知道我們何時重聚，但我們相信，在不久的將來，我們必定會除下口罩，面帶笑容，為我們可以再深深擁抱而高興。」

（即時娛樂）