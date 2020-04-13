Ella@S.H.E一家三口慶祝勁寶3歲生日 發長文講媽媽經 (23:51)

台灣組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）與老公賴斯翔所生的寶貝仔「勁寶」，昨日3歲生日，一家三口在家慶祝，相當幸福。

Ella在網上發長文講感受：「時間過好快 今天早上跟勁寶唱生日歌吹蠟燭時突然想起三年前的今天在產房的點點滴滴，心中突然一陣感動。兒子啊，爸媽對你最大的生日祝福和期許就是能夠健康快樂的長大。未來找到自己的方向就勇敢的去追尋吧，不管好的壞的也要張開雙手去擁抱，爸媽會陪你一起努力去完成每一個挑戰！

當了媽媽更能深深感覺每位母親很不容易，每個小孩也不一樣，我每天都還在學習。也希望各位母親不要給自己太大的壓力，愛小孩也要愛自己，找一個適合自己的方式，不要過度犧牲。自己快樂才能讓小孩快樂。

媽媽們有沒有用過一個方式叫乖寶寶貼紙？先跟勁寶設定一個目標，達成時就可以領一張，集滿設定張數就可以獲得一份禮物。這方式還蠻有用的，也可以機會教育他如果要得到他想要的東西，他自己也相對要付出努力。而且還有頒獎儀式，我會哼唱一段音樂，再頒獎給他，他聽到這段音樂就會很開心手舞足蹈的跑來領獎。我也一定會給他大大的肯定，對勁寶說『媽媽以你為榮，勁寶靠自己努力做到的事情，讓媽媽感到很驕傲』。

勁寶，你今天三歲了！謝謝你來到我們家里（裏），帶給我們更多歡樂與溫暖。有你，我們家更完整了！生日快樂。爸媽愛你 很愛很愛很愛很愛很愛那種 #勁寶蠟燭要吹很多次 #勁寶第一次集滿乖寶寶貼紙有夠開心 #媽媽經 #愛小孩也要愛自己 #你自己決定你要當什麼樣的媽媽」

（即時娛樂）