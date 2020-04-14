【張振朗與女友相處舒服】蔡思貝專心工作：我現在冇男友 (22:57)

【專訪】蔡思貝與張振朗於劇集《機場特警》跟湯洛雯情陷三角，關係錯綜複雜。至於現實中的感情生活，入行逾6年的蔡思貝可謂緋聞不絕，曾跟麥秋成、鄭俊弘、羅仲謙、洪永城、周志文、王浩信、張振朗、余德丞、胡鴻鈞等名字扯上關係，更一度被封為「緋聞女王」。蔡思貝自言入行後不懂和同事相處，因而惹來很多緋聞，至於新緋聞男友胡鴻鈞，她形容大家是好朋友關係，現在自己只想專心工作。

蔡思貝稱現階段感情空白：「我連放在這方面的時間也沒有，所以我不懂分辨，是因為沒時間以致感情空白，還是我真的選擇空白？現在我的生活就是開工、看劇本和睡覺，一拍劇就像消失了在自己世界入面，連見父母和朋友的時間亦沒有，我現在冇男朋友！」她說自己不會特意澄清緋聞，就是想大家的目光放在其作品上，「我就快30歲，如果在工作上再不拼搏便會被淘汰」。

至於張振朗與陳芷尤的戀情告終後，曾跟胡定欣傳出姊弟戀，直至去年他公開承認跟文青女神楊偲泳拍拖。張振朗說：「現在幾開心，她很好，最主要是舒服，兩個人相處，舒服最重要。我一拍劇，大家就很少時間見面，最緊要彼此識體諒，暫時大家處理得很好，最緊要開心！」

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（即時娛樂）