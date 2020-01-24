【追看韓劇】唐詩詠力撐黃Viu 網民：你係咪已經唔喺TVB (14:19)

新冠肺炎肆虐全球，不少藝人選擇留家抗疫，除了做運動﹑下廚或重溫舊照外，煲劇打發時間都是不錯選擇。身為無綫視后的唐詩詠，在抗疫期間，已先後看了韓劇《愛的迫降》﹑《梨泰院Class》﹑《屍戰朝鮮》（前名：《李屍朝鮮2》）和台劇《想見你》等。

近日詩詠追看由韓星金喜愛和朴海俊合演的劇集《夫妻的世界》，追得相當投入，昨天她在instagram貼了該劇劇照，並讚不絕口：「一直都有一個疑問，亞洲人改編外國劇本，出來的效果會否變得不倫不類，這個是改編自我最喜愛的英劇《doctor foster》的韓劇，《夫妻的世界》證明了他們的能力與實力，當然劇情跟演員的演繹方法會有所不同，欣賞他們不會盲目跟足原著，而放棄屬於自己的感覺和溫度，改篇（編）得非常精彩。」姚子羚﹑陳敏之則表示都有追看，黃翠如亦留言表示好想睇。

有網民留言問詩詠是否在Netflix收看？詩詠坦白表示「Viu」（即黃Viu），此言一出，不少網民留言多謝詩詠支持ViuTV，亦有網民問她：「你係咪已經唔喺TBB（TVB）啦🤣🤣定係TBB（TVB）而（依）家冇管得咁嚴？」

（即時娛樂）